«Мой маленький богатырь»: звездный визажист Гоар Аветисян впервые стала мамой

На свет появился ее сын весом в четыре килограмма.

Звездный визажист Гоар Аветисян в Instagram сообщила, что впервые стала мамой. Сейчас, напомним, девушке 26 лет. Она не скрывала свою беременность. Девушка часто делилась в Сети, как готовится к родам. Она признавалась, что давно мечтала о появлении наследника на свет.

«Добро пожаловать в этот прекрасный мир, мой маленький богатырь». Гоар Аветисян

Как отметила визажист, ее любимый сынок весит четыре килограмма. Девушка сказала, что влюбилась в своего ребенка с первого взгляда. Это лучший подарок, который только мог быть в ее жизни. Визажист также пожелала всем своим подписчикам когда-нибудь испытать это счастье.

«Ура, поздравляем», «Крепкого здоровья малышу и его маме», «Добро пожаловать в этот мир, маленький человек», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Гоар Аветисян не рассказывает о своем втором супруге. Ее первый брак рухнул, как считает визажист, именно из-за того, что она часто выставляла свою личную жизнь напоказ. В Сети она всего пару раз выкладывала снимки с любимым человеком. Она даже не называла его имени.