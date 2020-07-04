«Здравствуй, родное село. Как долго меня не было»: Потап похвастался угощением тещи

Музыкант побывала в гостях у мамы своей супруги Насти Каменских.

Рэпер Потап в Instagram поделился кадром на отдыхе у своей тещи. Музыкант вместе со своей супругой Настей Каменских навестил мать исполнительницы в ее родном селе. Музыкант отведал гречки со свежей сметаной и жимолости, а также насладился вкусом местного чая.

«В гостях у мамы Настечки Каменских. Здравствуй, родное село. Как же долго меня не было». Потап

Отметим, что мать Насти Каменских – известная на Украине персона. Лидия Петровна Каменских — певица Национального академического народного хора имени Веревки. Сейчас женщине уже 65 лет. Певица старается как можно чаще приезжать в гости к своей родительнице.

Отец исполнительницы Алексей Жмур также известен на Украине многим. В молодости он был капитаном волейбольного клуба «Динамо». Позже стал концертным директором хора имени Веревки. Он без ума от своей дочери, которая родилась в его втором браке.

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Напомним, что Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу чуть больше года назад. Пара долгие годы выступала вместе. Лишь через годы они поняли. что созданы друг для друга. Ради Каменских Потап развелся со своей предыдущей супругой, от которой у него есть сын.