«Здесь красота несказанная!»: Нонна Гришаева в купальнике позагорала у бассейна на крыше

Актриса Нонна Гришаева в Instagram рассказала о своем летнем отдыхе. Звезда находится на черноморском побережье, где нежится на жарком солнышке. На снимке она запечатлена в красивом купальнике. Актриса загорает. Интересно, что ее номер с бассейном позволяет выйти прямо на крышу и полюбоваться красотами.

«Ребята, это наш бассейн. Прямо на крыше. Тридцать градусов. С видом на залив можно чудесно поплавать и полежать. Здесь красота несказанная!»

Нонна Гришаева

В комментариях пользователи пожелали актрисе хорошего отдыха. «Прекрасного вам отдыха, Нонночка», «Как же мы вам завидуем».

Напомним, что Нонна Гришаева сейчас замужем за актером Александром Нестеровым. Он на 12 лет младше актрисы. В этом браке в 2006 году на свет появился их общий сын Илья. Кроме того, от первого брака с актером и музыкантом Антоном Деровым она родила дочь Анастасию. Девушке не так давно исполнилось 24 года. Актриса нежно поздравляла с праздником свою наследницу.