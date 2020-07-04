«Я просто пританцовывала от красоты момента»: Макарская вспомнила день свадьбы с мужем

По словам певицы и продюсера, они уже 17 лет вместе с актером Антоном Макарским.

Певица Виктория Макарская в Instagram разместила красивый кадр, который был сделан в день их свадьбы с мужем актером и музыкантом Антоном Макарским. Это радостное событие в их жизни случилось 3 июля 2003 года. Пара отмечает розовую или оловянную свадьбу — 17 лет вместе.

Как отметила Виктория Макарская, разместившая архивный кадр с торжества, они расписались в 15.30 в Грибоедовском ЗАГСе столицы. Она официально «превратилась» из Виктории Морозовой в Викторию Макарскую.

«Антон Макарский на вопрос сотрудницы ЗАГСа: «Согласен ли жених?», бодренько сказал: «Да!» А я просто пританцовывала от красоты момента пока звучал подчеркнуто манерный вопрос: «Ответ невесты?» Подружка Эвелина Бледанс выдала каламбур: «Ответ неверный!» Мы радостно засмеялись и срослись. Всем хорошего настроения». Виктория Макарская

Отметим, что Антон и Виктория Макарская на протяжении долгих лет не могли обзавестись потомством. Лишь в 2012 года супруга актера родила дочь Марию. Еще через три года на свет появился их сын Иван. Звезды являются убежденными сторонниками патриархальной семьи.