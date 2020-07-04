Нетиевский назвал двух шоуменов из «Уральских пельменей», с кем сохранил добрые отношения

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, с кем у него из участников проекта после того, как он ушел из коллектива, сохранились хорошие и дружеские отношения.

«У меня нормальные отношения с Андреем Рожковым. Частично с Сергеем Ершовым. Они осознают мой вклад в становление шоу, а остальные, видимо, забыли, что было с их доходами до 2009 года. И даже забыли, как они в 2013 году говорили обо мне в интервью. Ну, бог им судья – ибо не ведают, что творят». Сергей Нетиевский

Напомним, что последние несколько лет Нетиевский ведет судебную войну, касающуюся вопросов интеллектуальной собственности, с «Уральскими пельменями».

Нынешний директор шоу Евгений Орлов считает, что Нетиевский в свое время проворовался. Он вывел огромные деньги из так называемого «общака» с помощью своих созданных компаний. В ответ Нетиевский сегодня требует денег за старые выпуски шоу, которые выходят на телевидении.