«Начался насыщенный сезон съемок»: Юлия Михалкова озвучила свое жизненное «правило ежика»

По словам звезды, люди не роботы и порой не могут резко переключиться с одного на другое.

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram рассказала о своем «правиле ежика». По ее словам, люди, к сожалению, далеко не роботы. Они не умеют резко переключаться с одного на другое.

«Например. У меня начался насыщенный сезон съемок. Каждый день я примеряю на себе до десяти кинообразов: от секретарши до барышни 19 века». Юлия Михалкова

По вечерам девушка ходит в спортзал. Ей нужно буквально пять минут, чтобы переключиться на особую тональность во время общения с подругами или тренером. Примерно столько же времени ей требуется в начале дня после пробуждения.

Как заверила Михалкова, в течение пяти минут ее мысли приходят в порядок. До этого же она, по собственным словам, находится как бы нигде. Свое состояние она сравнила с ежиком в тумане.

Напомним, что Юлия Михалкова около года назад покинула шоу «Уральские пельмени». Сейчас она является ведущей детского КВН на СТС. Звезда отмечала, что захотела заняться другими проектами, поэтому и покинула шоу.