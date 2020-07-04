«Начался насыщенный сезон съемок»: Юлия Михалкова озвучила свое жизненное «правило ежика»

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram рассказала о своем «правиле ежика». По ее словам, люди, к сожалению, далеко не роботы. Они не умеют резко переключаться с одного на другое.
«Например. У меня начался насыщенный сезон съемок. Каждый день я примеряю на себе до десяти кинообразов: от секретарши до барышни 19 века».
По вечерам девушка ходит в спортзал. Ей нужно буквально пять минут, чтобы переключиться на особую тональность во время общения с подругами или тренером. Примерно столько же времени ей требуется в начале дня после пробуждения.
Как заверила Михалкова, в течение пяти минут ее мысли приходят в порядок. До этого же она, по собственным словам, находится как бы нигде. Свое состояние она сравнила с ежиком в тумане.
Напомним, что Юлия Михалкова около года назад покинула шоу «Уральские пельмени». Сейчас она является ведущей детского КВН на СТС. Звезда отмечала, что захотела заняться другими проектами, поэтому и покинула шоу.