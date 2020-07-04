«Карантин плавно перешел в отпуск»: Орбакайте поделилась фото с мужем и подросшей дочкой

Дочь Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой певица и актриса Кристина Орбакайте разместила в Instagram новый красивый снимок со своей семьей. На фотографии она запечатлена с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым и с восьмилетней дочкой Клавой.

«Настроение, когда карантин плавно перешел в отпуск». Кристина Орбакайте

В комментариях пользователи оставили массу восторженных комментариев. «Кристина очень хорошо и молодо выглядит», «Вы очень красивые», «Потрясающие и счастливые все вместе».

Напомним, что Кристина Орбакайте и Михаил Земцов сыграли свадьбу в 2005 году. В 2012 году в Майами родилась их дочь Клавдия. Большую часть времени семья проводит в Америке. Сейчас из-за пандемии они лишены возможности приехать в Россию. Мать Орбакайте Алла Пугачева в последние месяцы практически не покидала свой замок в деревне Грязь в Подмосковье. Вместе с ней дома находятся и ее дети Гарри и Лиза Галкины, родные брат и сестра Кристины Орбакайте.