Возлюбленная Евгения Осина продолжает претендовать на наследство певца

Адвокат возлюбленной певца Евгения Осина, который ушел из жизни полтора года назад, заявил, что его подопечная Елена Скорнякова не отказалась от планов заполучить часть квартиры исполнителя на станции метро «Полежаевская» в столице. Именно в этих апартаментах и было найдено тело певца.

«Почему мы имеем право претендовать на наследство? На основании морали! Евгений называл Настю своей дочерью, вкладывал в нее силы и деньги, чтобы она стала не только хорошим человеком, но и певицей. С Агнией же музыкант общался меньше, ведь родная наследница не хотела его видеть!»

Адвокат Елены Скорняковой

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Отметим, что несколько дней назад Чертановский районный суд оставил без внимания иск Скорняковой. В нем она требовала признать свою дочь полноправной хозяйкой квартиры. Заявление оставили даже без рассмотрения. Возлюбленная Осина отметила, что будет продолжать искать правды. Дело в том, что ее даже не удосужились оповестить о дате слушания скандального дела. Скорнякова добавила, что правда все равно будет на ее стороне. У нее на руках есть переписка Осина с Настей Годуновой. Музыкант всегда считал девочку своей дочкой, сообщает «СтарХит».

Напомним, что музыкант Евгений Осин практически беспробудно пил в последние годы своей жизни. Он лечился от пагубной привычки, но все равно срывался и уходил в запои. Именно алкоголизм и стал причиной смерти популярного в девяностых годах прошлого века исполнителя.