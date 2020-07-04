«Чудесные детки»: поклонники пришли в восторг от обнимашек Дени Байсарова с родной сестренкой

На фанатской страничке в Instagram Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой появился красивый архивный снимок, на котором можно увидеть внуков звезды – Дени Байсарова и Клавдию Земцову. Как известно, их матерью является актриса и певица Кристина Орбакайте.

На редком кадре Дени Байсаров трогательно обнимается со своей родной сестричкой, которая, судя по всему, от него без ума. Снимок был сделан несколько лет назад.

В комментариях пользователи пришли в полный восторг. «Чудесные детки», «Просто симпатяги», «Дени и Клава прекрасны», «У Аллы Пугачевой просто замечательные внуки, которыми она может гордиться», «Брат и сестренка – милые и любящие».

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Отметим, что сейчас Дени Байсарову уже 22 года, а его любимой сестренке – восемь лет. У Аллы Пугачевой, как известно, есть еще один внук. Это старший сын Орбакайте от отношений с музыкантом Владимиром Пресняковым Никита. Ему в мае нынешнего года исполнилось уже 29 лет.