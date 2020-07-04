Личный фотограф Пугачевой поделился кадром юной Агузаровой с желтыми перьями на голове

Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился архивным кадром, на котором можно увидеть совсем еще молодую певицу Жанну Агузарову. «Инопланетянка», как ее называют многие поклонники, предстала на кадре в традиционном для себя необычном виде. На голове, к примеру, у нее видны желтые перья. Как известно, яркая исполнительница всегда любила, что называется, выделиться из толпы.

В комментариях поклонники пришли в полный восторг. «Какая желтенькая», «Любимая Жанна Хасановна», «Жанна, как всегда необычна и загадочна».

Напомним, что Жанну Агузарову многие по праву называют «богиней эпатажа». Раньше в беседах с журналистами она не раз говорила, что общалась с марсианами. Отсюда и пошло ее прозвище «марсианка».

Сейчас Жанна Агузарова ведет довольно затворнический образ жизни. Она не общается практически ни с кем из звезд отечественного шоу-бизнеса. Известно, что певица поддерживает связь со своим родным братом. Родственник Агузаровой живет в Тюмени.