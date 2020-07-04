«Красавчик на стиле»: Киркоров похвастался модными укороченными джинсами в игрушках от Gucci

Многие поклонники поп-короля пришли в восторг от его нового образа.

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в Instagram похвастался своим новым модным образом. На фотографии он предстал в модных укороченных джинсах, которые полностью обвешаны игрушками. На музыканте также можно увидеть симпатичную красную кофту и стильные белые кроссовки.

«Как пятницу начнешь – так выходные и проведешь. Лук от Gucci». Филипп Киркоров

В комментариях пользователи буквально взорвались восторженными словами в адрес исполнителя и большого любителя моды. «Красавчик на стиле. Прекрасных вам выходных», «Хочу такие же штаны. Вижу подобное впервые», «Вы просто великолепны. Я сейчас ослепну от ваших штанов».

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Отметим, что в гардеробе Филиппа Киркорова около миллиона единиц одежды. Многие из них он никогда в жизни не носил. Поп-король, пожалуй, самый известный в стране шопоголик. Кстати, часть своей коллекции он решил продать, а все деньги направить на благотворительность.