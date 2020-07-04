Элла Суханова из «Дома-2» впервые поделилась снимками новорожденной дочери

Бывшая звезда шоу «Дом-2» Элла Суханова в Instagram показала многочисленным подписчикам свою новорожденную дочку. Причем это случилось впервые. Как известно, несколько дней назад она стала мамой замечательной девочки. На очень милых и трогательных кадрах она держит ребенка на руках и целует свою малышку.

Элла Суханова вспомнила, как у нее начались схватки. По ее словам, в два часа ночи она почувствовала странную тянущуюся боль. Однако она спокойно уснула, не придав этому значения. Звезда в тот момент и не думала, что уже пора готовиться к появлению малышки на свет.

«Через полтора часа я проснулась уже от таких резких сжиманий и резей, что поняла — началось». Элла Суханова

Отметим, что малышка у Эллы Сухановой родилась полностью здоровой. В ближайшее время бывшую звезду проекта и ребенка выпишут домой. Сейчас они вместе с дочкой находятся в люкс-палате в роддоме. Что касается избранника девушки и отца ее ребенка, то он, как известно, человек непубличный. Мужчина никак не связан с миром шоу-бизнеса.