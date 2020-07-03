Мошенница выманила более 300 тысяч рублей у актера Игоря Ясуловича

Звезда «12 стульев» и «Самой обаятельной и привлекательной» клюнул на обещание президентских выплат.

Актер Игорь Ясулович лишился своих сбережений. Он поверил мошеннице и продиктовал номера своих банковских карт, в итоге все деньги были списаны.

78-летнему пенсионеру позвонили с неизвестного номера. Женщина представилась сотрудницей Пенсионного фонда и объявила, что Ясуловичу положены президентские выплаты.

Доверчивый инженер Щукин из «12 стульев» не усомнился в словах госслужащей. Тем более в последнее время президент регулярно сообщает о мерах поддержки и выплатах. Выслушав приятную новость актер продиктовал номера банковских карт, куда должны были сделать перевод.

Распрощавшись с незнакомкой, актер обнаружил, что лишился всех сбережений. С карт были списали более 313 тысяч рублей, сообщает 5-tv.ru.

Он тут же сообщил в полицию, и теперь стражи порядка проводят проверку по данному факту.

А совсем недавно в криминальные сводки угодил еще один знаменитый актер. Сергей Бурунов хотел приобрести себе компьютер, нашел объявление о продаже и переслал 270 тысяч рублей за девайс на карту продавца. Естественно, ни техники, ни продавца дома у актера не появилось. Сам Бурунов в беседе с телеканалом «360» назвал эти новости «чушью».