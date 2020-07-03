Добровинский о новой версии защиты Ефремова: «Говорить, что виноват в смерти не человек, а машина — это кощунство»

Адвокат Александр Добровинский назвал кощунством новую версию защиты Михаила Ефремова. В пятницу, 3 июля, официальный представитель заслуженного артиста Эльман Пашаев в разговоре с журналистами вдруг заявил, что его подопечный не виноват в смерти курьера из Рязани Сергея Захарова. По его словам, актер никогда не признавал причастности к аварии в центре Москвы, а столкновение по итогу было спровоцировано не действиями знаменитости, а неуправляемым транспортным средством. Озвученная версия прямо противоречит обнародованному ранее заявлению, снятом дочерью, в котором Ефремов публично каялся и заявлял, что в момент трагедии Михаил Ефремов в буквальном смысле умер.

Журналисты поспешили связаться со стороной-оппонентом, чтобы спросить– насколько законен подобный поворот. Опытный Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Захаровых, рассказал «Радио Комсомольская правда», что и сам был немало удивлен этой версии. По его словам, «если машиной управляли марсиане, то с этими коллизиями просто обязан разобраться суд».

«Я не понимаю ни поступков, ни слов господина Ефремова. Но. Говорить, что виноват в смерти не человек, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а машина — это кощунство. На судей это точно не произведет особого впечатления», — заверил он.

Добровинский подчеркнул – единственное, что он может сказать по этому вопросу – в его практике достаточно часто встречались люди, которые хотели спасти себя. В таких ситуациях к ним нужно относиться снисходительнее.

«Впереди всех нас ждет суд. Непростое, в общем-то дело. В нем будет фигурировать много чего, Я заявлений со своей стороны делать не буду, потому что это некрасиво», — подчеркнул он.