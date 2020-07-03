«Никто никогда не видел этих кадров»: Анна Плетнева впервые поделилась видео со своей свадьбы

Звезда состоит в браке с бизнесменом Кириллом Сыровым, от которого родила двух детей.

Певица Анна Плетнева в Instagram поделилась редкими кадрами со своей второй свадьбы. Как она отметила, их еще никто из ее поклонников и фанатов не видел. На записи совсем еще юная звезда в красивом свадебном платье. Видно, что она безумно счастлива.

«Никто никогда не видел этих кадров, кроме своих… Вы знаете, как я оберегаю свое личное пространство, и в этом видео тоже нет ничего лишнего… Просто захотелось поделиться, не знаю почему вдруг. P.S. Как я могла забыть накраситься на свою свадьбу?» Анна Плетнева

В комментариях многие пользователи отметили, что исполнительница — просто сама очаровашка. «Какая милая, нежная и счастливая», «Почти не изменилась. Любим тебя», — написали люди.

Напомним, что Анна Плетнева – солистка групп «Лицей», «Кофе с дождем» и «Винтаж». Ее муж Кирилл Сыров – совладелец фармакологической компании. От него она родила двух детей – дочь Марию и сына Кирилла. Также у нее есть дочь Варвара от первого брака.