Губерниев посоветовал Пригожину попросить помощи у властей Британии из-за «бедствующих» артистов

Как отметил спортивный комментатор, сравнивать российскую и британскую музыку не совсем правильно.

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался в комментариях под постом продюсера Иосифа Пригожина. Ранее супруг Валерии рассказал о том, что звезды британской музыки во главе с Полом Маккартни и Эриком Клэптоном попросили помощи у государства из-за пандемии.

«Иосиф, если Британия для нас пример в этом вопросе, не могли бы и вы делать музыку, как в Британии? И там выступать? И вам поможет британское правительство!» Дмитрий Губерниев

В ответ на это Пригожин заметил, что Губерниеву надо вникнуть в суть вопроса.

«Жаль, что ты не знаком с творчеством и нашими успехами в той самой Великобритании. Пожалуй, отправлю тебе в личку, чтобы ты понял, как ты не прав», — написал продюсер.

На это Губерниев заявил, что он не имел в виду Валерию, жену Пригожина.

«Я не про конкретно Валерию, которую, как ты знаешь, я очень люблю! Я про музыку и музыкантов! И про индустрию», — заявил он.

Любопытно, что в комментариях отметился и актер Эммануил Виторган.

«Дим, не в защиту. Вопрос не к Валерии, не самая плохая певица, мягко говоря. Ко многим другим нашим певцам нашего шоу-бизнеса вопрос по существу, остроумно!» — отметил Виторган.

А вот музыкант Игорь Саруханов поддержал Пригожина.

«Индустрия — это не отдельно взятые артисты или актеры. Это огромное количество людей, занятых в производстве концертных туров, культурно массовых мероприятий, дней городов. Они все остались без работы, и их семьи очень нуждаются в материальной помощи. Все в целом и является индустрией. Иосиф, давай соберем подписи всех, кто хочет спасти отечественную индустрию, возьмем пример с наших старших и очень уважаемых коллег. И направим письмо министру культуры, и президенту», — заявил Саруханов.

Ранее Иосиф Пригожин жаловался на бедственное положение артистов в период пандемии. В связи с этим он подвергся сильнейшей критике. Многие подписчики заявили, что артистам не стоит жаловаться. У них в отличие от простых граждан есть хорошие накопления. Одним из тех, кто стал троллить продюсера, сочинив смешной стих, оказался музыкант Сергей Шнуров. Позже Пригожин отметил, что имел в виду прежде всего артистов из небольших театров в глубинке, которые остались без заработка.