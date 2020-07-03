Иосиф Пригожин объяснил смысл поста о «бедствующих» в период пандемии Маккартни и Клэптоне

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался по поводу своего недавнего поста, в котором он упомянул зарубежных исполнителей. Пол Маккартни, Эрик Клэптон и другие звезды британской музыки обратились за помощью к своим властям в связи с бедственным положением артистов в период пандемии.

«мысл этого поста в том, что полторы тысячи людей и величайшие музыканты планеты обратились в министерство культуры. Им никто при этом не говорит: «Бедствующий» Пол Маккартни», «Бедствующий» Эрик Клэптон». Никто их не стебает, как у нас это делает Шнур. Индустрия музыки сильно пострадала. Она первая закрылась, и последняя откроется. Тысячи прокатчиков и музыкантов потеряли рабочие места. Без работы остались люди, которые обслуживают эту индустрию». Иосиф Пригожин

Как отметил продюсер, те, кто сегодня осуждает его – просто негодяи.

«Я всего лишь прокомментировал, что музыканты в сложном положении. Взял на себя инициативу. Кулуарно меня поддержали все. А публично, к сожалению, лишь единицы. Поймите, Маккартни – человек-планета. Он богатейший музыкант, но даже его тронула эта ситуация. Он говорит про всех, что нужно что-то делать. Маккартни сделал то же, что и я. Проблема есть в индустрии. Тысячи людей остались без работы. К сожалению, у нас в России нет единства и профсоюза в этом вопросе. Отсутствует уважение. Маккартни поднял тему, о которой я говорил два месяца назад», — задался он вопросом.

Супруг певицы Валерии подчеркнул, что сейчас артистам в России надо консолидироваться и найти формулу, при которой можно было бы решать проблемы связанные с нашей индустрией сообща.

«Самое страшное для артиста – это отсутствие концертов. Я за то, чтобы разрешить выступления. Но только в средствах защиты. У наших людей такая ментальность. Нет пророка в нашем отечестве, к великому сожалению. Откуда у некоторых такая ненависть по отношению к тем людям, которые умеют что-то делать? Я сейчас все меньше читаю, что пишут вокруг. Пусть пишут, что хотят. Я поднял острую тему, которая волнует всех», — подчеркнул Пригожин.

Напомним, ранее Иосиф Пригожин сообщил о бедственном положении артистов в период пандемии. В связи с этим он подвергся сильнейшей критике. Многие подписчики заявили, что артистам не стоит жаловаться. У них в отличие от простых граждан есть хорошие накопления. Одним из тех, кто стал троллить продюсера, сочинив смешной стих, оказался музыкант Сергей Шнуров.

Позже Пригожин отметил, что имел в виду не тех, кого зрители видят по телевизору, а представителей всего творческого цеха, которые остались без заработка.