Дочь Евгения Осина вышла замуж в шикарном платье в пол из атласной ткани с пышными рукавами

Дочь музыканта Евгения Осина, который ушел из жизни полтора года назад, 18-летняя Агния, вышла замуж. Торжественная церемония состоялась в Хорошевском ЗАГСе столицы. В stories Instagram девушка поделилась кадрами со свадебной церемонии.

Отметим, что для своей свадьбы девушка выбрала очень красивое платье в пол из атласной ткани с пышными рукавами и длинную фату. На церемонии присутствовали друзья пары и родители молодого человека. Известно, что его зовут Владислав. Встречаться с Агнией, которая, кстати, пробует себя на сцене, он начал примерно год назад.

Заметим, что жить молодожены, судя по всему, будут недалеко от метро Полежаевская в столице. Именно там когда-то обитал Евгений Осин. Апартаменты по наследству отошли его дочери.

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Напомним, Евгений Осин был кумиром для миллионов россиян в девяностых годах прошлого века. Он умер 17 ноября 2018 года на 55-м году жизни.