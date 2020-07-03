Тарзан поделился красивой архивной видеозаписью свадебной церемонии с Наташей Королевой

Культурист Тарзан в Instagram поделился красивыми кадрами свадебной церемонии со своей супругой певицей Наташей Королевой. На записи можно увидеть счастливых жениха и невесту, которые ставят свои подписи под брачным документом.

«Голосуем за поправки в семейном положении», — прокомментировал видеозапись Тарзан.

В комментариях пользователи отметили, что Тарзан и его звездная супруга — очень красивая пара. «Красивое видео. По-моему, вы совсем не изменились», «Очень красивая и гармоничная пара», «Вот так выглядит настоящее счастье. Вы просто созданы друг для друга».

Отметим, что в момент свадьбы у Тарзана и Наташи Королевой уже был сын. Архип Глушко появился на свет в феврале 2002 года. Свадьба знаменитостей состоялась в Санкт-Петербурге в августе 2003 года. Добавим, что до этого Наташа Королева состояла в браке с композитором и близким другом Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Игорем Николаевым. Детей у них в браке не было.