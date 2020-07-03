Старшая дочь Глюкозы два года скрывалась за мультяшным персонажем певицы

Глюкоза рассказала, что ее старшая дочь, 13-летняя Лида, два года скрывалась за мультяшным персонажем певицы Lidus. Однако сейчас, как сказала звездная исполнительница, пришло время сбросить маски.

По словам Глюкозы, ее дочь уже давно занимается музыкой. Девочка любит петь и танцевать. Лида растет творческой личностью.

«Это идея папы Лиды, не могу сказать, что мы пытались связать ее путь с моей карьерой. Прежде всего за этими мультиками мы хотели уберечь дочь от негатива». Глюкоза

Глюкоза заметила, что после «Голоса» она поняла: детям артистов сложно себя зарекомендовать. Все думают, что у них кругом блат и все подкуплено.

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Дебютный трек девочки вышел еще два года назад. Сейчас Лида активно занимается с педагогами. Ее уже взял под свое крыло известный продюсер Денис Ковальский. Певица пока не знает, насколько серьезно девочка увлеклась пением. Она будет ей всячески помогать, сообщает «СтарХит».

Напомним, что на проекте «Голос. Дети» в прошлом году победу изначально одержала дочь исполнительницы Алсу — Микелла Абрамова. Позже выяснилось, что за девочку был вброс голосов. Победителями в итоге признали всех финалистов шоу.