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Новая муза Гогена Солнцева может быть причастна к пропаже его престарелой жены

Вместе с любимой фрик отправился в деревню на самоизоляцию, где супруга неожиданно «испарилась».

Новая муза Гогена Солнцева может быть причастна к пропаже его престарелой жены
У Гогена Солнцева в деревне пропала жена/https://www.instagram.com/solntcev/

Фрик Гоген Солнцев в Instagram проанонсировал новый выпуск программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Главным героем, естественно, стал он и его пожилая жена Екатерина Терешкович.

Оказывается, вместе с супругой шоумен не так давно уехал в деревню, прячась от пандемии. Там у него появилась некая новая муза. Солнцев привел слова Андрея Малахова, которые он сказал в заставке в сенсационной программе.

«Устав от столичного карантина, Гоген Солнцев решает уехать в деревню на самоизоляцию со своей поклонницей и женой. Однако отдых превращается в кошмар для столичных пенсионеров. Жена Гогена Солнцев и ее подруга внезапно пропадают. Что стало причиной исчезновения женщин? И может ли быть причастна к исчезновению новая музыка шоумена?»

Андрей Малахов

Ранее Андрей Малахов отмечал, что у программ с участием фрика и его жены очень высокие рейтинги на телевидении. Он не мог понять, отчего так происходит. Между тем не так давно подобные ток-шоу хотели запретить для показа в прайм-тайм, потому что их могут увидеть дети. В Сети даже была создана петиция по этому поводу. Впрочем, инициатива активистов так ничем и не завершилась.

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