Новая муза Гогена Солнцева может быть причастна к пропаже его престарелой жены

Фрик Гоген Солнцев в Instagram проанонсировал новый выпуск программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Главным героем, естественно, стал он и его пожилая жена Екатерина Терешкович.

Оказывается, вместе с супругой шоумен не так давно уехал в деревню, прячась от пандемии. Там у него появилась некая новая муза. Солнцев привел слова Андрея Малахова, которые он сказал в заставке в сенсационной программе.

«Устав от столичного карантина, Гоген Солнцев решает уехать в деревню на самоизоляцию со своей поклонницей и женой. Однако отдых превращается в кошмар для столичных пенсионеров. Жена Гогена Солнцев и ее подруга внезапно пропадают. Что стало причиной исчезновения женщин? И может ли быть причастна к исчезновению новая музыка шоумена?» Андрей Малахов

больше по теме Гоген Солнцев перестал соблюдать социальную дистанцию с пожилой любовницей Как известно, с недавних пор в доме фрика поселилась Лидия Алифиренко.

Ранее Андрей Малахов отмечал, что у программ с участием фрика и его жены очень высокие рейтинги на телевидении. Он не мог понять, отчего так происходит. Между тем не так давно подобные ток-шоу хотели запретить для показа в прайм-тайм, потому что их могут увидеть дети. В Сети даже была создана петиция по этому поводу. Впрочем, инициатива активистов так ничем и не завершилась.