«Начнет разбазаривать деньги»: Затравкин выразил недоумение скинувшим сто килограммов Фадеевым

Пианист Лука Затравкин заявил, что с грустью воспринял новость о продюсере Максиме Фадееве, который сбросил за последние несколько месяцев сто килограммов. По его словам, он мечтал об их совместном тандеме, в котором на одной сцене могли сойтись «самый большой в мире музыкант и самый большой в мире продюсер».

«Сначала он избавился от ненужных совершенно ему артистов. Потом он избавился от продюсерского центра. Сейчас он избавился от лишнего веса. Если так дальше пойдет, он начнет разбазаривать деньги!». Лука Затравкин

Как считает сын художника Никаса Сафронова, Фадеев в ближайшие годы сосредоточится на сольной карьере, поэтому так усиленно худеет. Как он заметил, в будущем он хочет связаться с Фадеевым. Пианист мечтает приобрести или получить в дар одежду Фадеева больших размеров, которая сейчас тому совершенно не нужна. По его словам, продюсер всегда очень стильно одевался, поэтому в его гардеробе хватает прекрасных и очень модных вещей, сообщает «Пятый канал».

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Напомним, что Максим Фадеев недавно удивил публику новым снимком в социальных сетях. Он сбросил примерно сто килограммов буквально за несколько месяцев. Продюсер разместил фотографию, на которой влез двумя ногами в штанину своих больших шорт. Они теперь действительно подойдут разве что 242-килограммовому Луке Затравкину.