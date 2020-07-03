«Есть чему поучиться»: Пригожин на примере Маккартни намекнул на необходимость помочь артистам

Продюсер, судя по всему, все-таки рассчитывает как-то возместить свои потери от пандемии.

Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram в очередной раз намекнул, что российским артистам после окончания пандемии будет необходима помощь государства. В этот раз он привел в пример великих музыкантов Пола Маккартни и Эрика Клэптона. Они не так давно, как сообщил супруг певицы Валерии, поставили свои подписи под обращением к министру культуры Великобритании Оливеру Доудену, в котором попросили спасти британскую концертную индустрию, несущую огромные убытки в связи с пандемией коронавируса.

«Вот те, у которых есть чему поучиться. И они далеко не бедные люди». Иосиф Пригожин

Как отметил Пригожин, подписи под обращением поставили многие другие известные музыканты. Также он заметил, что британские певцы только в прошлом году принесли в казну страны 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Напомним, ранее Иосиф Пригожин жаловался на бедственное положение артистов в период пандемии. В связи с этим он подвергся сильнейшей критике и травле в Сети. Многие подписчики заявили, что артистам не стоит жаловаться. У них в отличие от простых граждан есть хорошие накопления. Позже Пригожин отметил, что имел в виду прежде всего артистов из небольших театров в глубинке, которые остались без заработка.