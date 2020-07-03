Игорь Бутман объяснил, почему долго не общался со своим сыном от американской певицы

Саксофонист Игорь Бутман в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему долгие годы не поддерживал отношений со своим старшим сыном Мишей. Он родился от американской девушки по имении Донна. Как известно, джазмен долгие годы жил в США.

«Я развелся с первой женой-американкой. Через год влюбился в девушку по имени Донна, певицу. Я, пользуясь всеми приемами, ее завоевал. Мы стали встречаться. Отношения были то хорошие, то не очень. Тогда я еще не знал, что певица – это диагноз. Они думают, что мир крутится вокруг них. Те чувства, которые возникли, как-то быстро утихли». Игорь Бутман

Как сказал Бутман, в какой-то момент он уже хотел с Донной расставаться, но она, по его признанию, «захватила» его, не отпускала от себя. Вскоре у них родился сын Миша.

«У нас постоянно возникали скандалы. Донна стала встречаться с другим мужчиной. Он ее сильно полюбил. Как и нашего сына. Он считал меня плохим человеком. В ее семье отношения ко мне были отвратительные. Сын рос, но все ему внушали, что я плохой человек. Он меня ненавидел. Они в Америке меня считали неудачником. Но в какой-то момент все изменилось. Прошли, конечно, годы. Сын вырос. Я ему помог поступить в университет. Если честно, мы так и не восстановили хорошие отношения до конца. Он в общем-то вырос неплохим человеком. Новый возлюбленный Донны хорошо его воспитал. Я приглашал его на свои концерты, но он не приехал. Он сейчас работает танцором и хореографом. Мы только изредка общаемся по телефону», — заявил Бутман.

Игорь Бутман – один из самых известных российских саксофонистов. В 2012 году возглавил Московский джазовый оркестр. Бутман – народный артист России.