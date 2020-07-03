«Описывает нынешнее состояние»: Родион Газманов отыскал в архивах кадр отца с пышной шевелюрой

Музыкант и сын певца Олега Газманова Родион в Instagram поделился редким архивным кадром. На фотографии можно увидеть его знаменитого отца с пышной шевелюрой и копной волос на голове. Рядом сидит тетя Родиона — родная сестра его матери, первой жены Олега Газманова Ирины.

Сам Родион Газманов, которому на момент съемки было примерно пять лет, сидит в плавательной маске. Как сказал певец, он не помнит, какой это точно год, но тоска по морю у него появилась уже тогда.

«Эта архивная фотка, как нельзя лучше описывает нынешнее мое состояние. Вместо медицинской уже хочется надевать вот такую маску. На фото Олег Газманов наглядно показывает, как в советское время опытные и состоявшиеся артисты перекрывали кислород молодым и начинающим. А тетя держит, чтобы не убежал!⁠» Родион Газманов

Отметим, что с первой супругой Олег Газманов жил с 1975 по 1997 год. Сейчас он женат на Марине Муравьевой, экономисту по образованию. В этом браке родилась их дочь Марианна. Кроме того, много лет назад он усыновил сына Муравьевой от предыдущих отношений Филиппа.