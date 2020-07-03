«Через годы, через расстояния»: Топалов и Лазарев заинтриговали совместным снимком

Музыкант Сергей Лазарев в Instagram опубликовал снимок со своим давним другом и коллегой по группе Smash!! Владом Топаловым. На совместной фотографии они улыбаются.

«Роднуля Влад Топалов. Через годы, через расстояния», — подписал он кадр.

В комментариях некоторые пользователи сделали вывод, что звезды готовят какую-то совместную песню. Кроме того, прозвучали версии, что Топалов и Лазарев могут возродить свою легендарную группу. «Любимые наши», «Ваша группа – навсегда с нами», «Неужели вы решили снова петь вместе? Или, может, готовите новую композицию?».

Отметим, что в далеком 2001 году Сергей Лазарев и Влад Топалов — его коллега по ансамблю «Непоседы», где они тогда выступали, — решили создать дуэт Smash!! (было принято именно такое название группы — Прим. ред.). Музыкальный коллектив пользовался огромной популярностью. Особенно у представительниц слабого пола.

Сейчас оба музыканта строят свои сольные карьеры. Если говорить о личной жизни, то у Топалова есть сын Майкл от телеведущей Регины Тодоренко, а у Лазарева двое детей, сын и дочь, от женщины, которую он уже много лет скрывает от общественности.