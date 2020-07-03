Степан Меньщиков из «Дома-2» поделился снимком подросшего неродного сына Ивана

Несколько лет назад шоумен с удивлением узнал, что ребенок у супруги не от него.

Участник проекта «Дом-2», который вернулся на телестройку спустя 16 лет, Степан Меньщиков в Instagram поделился снимком со своим неродным сыном Иваном. Мальчик, надо признать, заметно подрос за последнее время.

«Иван Степаныч посадил родовой дуб силы и могущества». Степан Меньщиков

Напомним, что Иван – сын первой жены Степана Меньщикова Евгении Шамаевой, с которой он сыграл свадьбу на Гоа в 2011 году. Отметим, что на протяжении нескольких лет Меньщиков считал Ивана родным сыном. Правда вскрылась благодаря одному из шоу. Тест-ДНК показал, что Иван родился у Шамаевой от другого мужчины. Кстати, сам Степан считает Ивана родным сыном и всячески помогает ему.

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От Шамаевой у Меньщикова в 2014 году родилась дочь Варвара. Правда, к тому времени отношения с первой супругой окончательно зашли в тупик. Вскоре они расстались. Заметим, что сейчас в жизни Меньщикова все прекрасно. Его невеста 39-летняя владелица агентства недвижимости Ангелина Монах беременна и скоро подарит тему наследника. Вскоре должна состояться свадьба. Девушка уже подобрала для себя платье невесты.