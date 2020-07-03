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«Мечта Тургенева»: Софья Эрнст в образе русской красавицы восхитила поклонников

Как отметила актриса, красоту она наводила сама.

«Мечта Тургенева»: Софья Эрнст в образе русской красавицы восхитила поклонников
Жена Эрнста предстала в образе тургеневской красавицы/http://globallookpress.com/

Актриса Софья Эрнст в Instagram предстала перед поклонниками в необычном образе русской красавицы. Как рассказала супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста, неделю назад она получила престижную премию и поучаствовала в съемках для одного из журналов. Причем из-за самоизоляции фотографировала ее мама. Как пошутила Софья Эрнст, ее родительница получила урок по операторскому делу. В итоге, как заметила актриса, получилась просто шикарная фотография, которой она посчитала нужным поделиться со своими подписчиками.

«Все онлайн теперь, но забирать собаку призовую отказалась удаленно. Приеду за ней лично. Красоту наводила сама. Красилась сама, прическа — ее нет, серьги собственные».

Софья Эрнст

В комментариях пользователи выразили свое восхищение молодой женой Константина Эрнста, которая младше него на 27 лет. «Мечта Тургенева», «Настоящая русская красавица», «Сонечка, ты просто прекрасна. Мы тебя сильно любим».

Напомним, что Константин и Софья Эрнст сыграли свадьбу в 2017 году. У них две общих дочери Эрика и Кира.

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