«Ты настоящий друг и потрясающая мама»: Эмин тепло поздравил бывшую жену с днем рождения

С дочерью президента Азербайджана — Лейлой Алиевой — он был на протяжении девяти лет.

Музыкант Эмин Агаларов в Instagram поздравил свою первую супругу Лейлу с днем рождения. Дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева исполнилось 35 лет. Вместе с Эмином в браке они были на протяжении девяти лет.

«С днем рождения, Лейла. Ты настоящий друг, потрясающая мама и партнер на всю жизнь. Будь счастлива всегда — ничто не сможет тебя остановить».

Эмин Агаларов

Напомним, что свадьба Эмина и Алиевой состоялась в 2006 году. На свет в этом браке, который многие считали идеальным, появились их замечательные сыновья — Микаил и Али.

Говоря о причинах развода, Эмин несколько лет назад обмолвился, что каждый человек имеет право на личное счастье. Его, как он говорил, можно достичь только при условии абсолютной свободы. По его словам, они не захотели глупо имитировать семейную жизнь и расстались.

Кстати, уже после развода в семье Лейлы Алиевой появилась девочка по имени Амина. Она ее удочерила. Музыкант считает ребенка своей дочкой и заботится о ней.