Беременная невеста Степана Меньщикова подобрала для себя свадебное платье

Участник проекта «Дом-2» на ТНТ Степан Меньщиков в Instagram рассказал, что его будущая жена Ангелина, которая скоро подарит ему ребенка, определилась со свадебным платьем. Девушка примерила несколько моделей, но остановила свой выбор на модели с открытыми плечами и кружевными рукавами. Фасон платья предполагает завышенную талию. Благодаря этому девушка закроет свой беременный живот и предстанет на торжестве в прекрасном виде.

Как отметила Ангелина, для ее самое важное, чтобы в платье было комфортно ходить. Чтобы она было удобным для ее животика. Немаловажную роль играет и ткань. Она должна быть, как сказала Ангелина, приятная на ощупь.

«Чтобы нигде не чесалось, не кололось, но при этом смотрелось богато и шикарно. В итоге я выбрала прекрасную модель!» Ангелина Монах

Отметим, что Степан Меньщиков и Ангелина Монах вместе уже более полугода. Они сейчас участвуют в конкурсе «Свадьба на миллион», которую организовал «Дом-2». Как отмечал шоумен, в планах выиграть первое место и окупить торжество, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что ранее Степан Меньщиков был женат на красотке Евгении Шамаевой. Их свадьба состоялась в 2011 году. Причем вскоре на свет появился их первенец Иван. Через несколько лет выяснилось, что это не родной сын Меньщикова. Однако он всегда считал его своим родным ребенком. В 2014 году супруга подарила ему дочь Варвару. Впрочем, отношения в этой паре начали вскоре портиться, и они расстались. Как рассказывала Шамаева, супруг ей постоянно изменял, и она не смогла больше терпеть его выходки.