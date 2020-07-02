«Хочется, чтобы жила полноценной жизнью»: мать Елены Малышевой стала заложницей инвалидного кресла

Елена Малышева устроила для мамы прогулку по Москве в инвалидном кресле. Уже достаточно давно родительница телеведущей испытывает проблемы со здоровьем. В последние дни июня и вовсе стало известно, что 87-летняя женщина больше месяца лечилась у врачей от коронавируса. Выписку из больницы Малышева отметила с шиком – в дорогом ресторане в Москве. Сама героиня, отвечая на вопрос, почему ей удалось выздороветь, ответила достаточно просто: «Я хотела жить».

После триумфа Малышева решила исполнить желание мамы и вывезла ее в Москву. Перед тем, как отправиться на Красную площадь, родительница Елены привела себя в порядок: накрасилась и принарядилась. В свою очередь, Малышева с братом приобрели для женщины автоматическую коляску – устройство призвано помочь ей в передвижении.

«После больницы мама почти не выходит из дома. Она практически не ходит. Боится. А мне хочется, чтобы она жила полноценной жизнью», — рассказала телеведущая на личной странице в Instagram.

Малышева посоветовала наблюдающим за своей страницей стараться как можно чаще уделять время семье. В особенной заботе, по ее мнению, нуждаются возрастные родители.

«Гуляйте с родителями, как они гуляли с нами в детстве», — подытожила она.