«Лучики любви»: Агата Муцениеце поделилась нежным снимком детей от Прилучного

Актриса Агата Муцениеце в Instagram разместила снимок со своими наследниками – сыном Тимофеем и дочкой Мией. Как известно, отцом ее детей является популярный актер звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный.

На фотографии Тимофей уперся подбородком в голову сестренке и улыбается во все свои зубы. Кстати, можно обратить внимание, что некоторые молочные зубы у мальчика уже выпали. Ему сейчас семь лет.

«Они», — кратко подписала снимок звезда.

Пользователи в комментариях отвесили массу комплиментов в адрес детей Павла Прилучного: «Лучики любви», «Милашки». Милая Агата – это ваша опора в жизни», «Очень классные. Позитивные. Солнышки. Все в мамочку».

Напомним, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный сыграли свадьбу в июле 2011 года. Они втайне расписались в одном из московских ЗАГСов. В начале 2013 года на свет появился их сын Тимофей. Еще через три с небольшим года родилась его сестренка. В феврале нынешнего года пара приняла решение развестись.