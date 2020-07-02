Заболел после «Дома-2»: Ольга Бузова лишилась зуба и вставила имплант

Телеведущая и певица Ольга Бузова лишилась одного из своих зубов. Причем это случилось еще перед Новым годом.

«Я так сильно нервничаю. Несмотря на то, что у меня мама стоматолог, я жутко боюсь. Еле-еле решилась. Но я справилась. Я жуткая трусиха. Имплант вставили, через 10 дней будем снимать швы и через четыре месяца поставим зубик». Ольга Бузова

Как отметила мать Бузовой Ирина Александровна, ее старшая дочь с детства не любила лечить зубы. И это несмотря на то, что родительница работает в одной из клиник Санкт-Петербурга стоматологом. По словам Ирины Александровны, до 17 лет она следила за зубами дочери, но затем та покинула отчий дом и регулярного контроля не стало.

Как добавила мама Ольги Бузовой, впервые зубы начали беспокоить дочь сразу после «Дома-2», когда она тогда была в роли участницы. Ирина Александровна считает, что дочь просто забыла сходить вовремя к стоматологу, поэтому зуб и разрушился. Сама дочери зубы она не лечит из принципа.

Родительница считает, что ее родственники много воображают в кресле стоматолога. У других медиков они ведут себя совсем иначе. При этом Ирина Александровна всегда на связи с лечащими врачами дочери и смотрит снимки, сообщает «Комсомольская правда – Петербург».

Напомним, что Ольга Бузова – одна из самых востребованных певиц на нашей эстраде. До пандемии все ее концерты в российских городах проходили с неизменными аншлагами.