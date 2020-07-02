Сын-красавчик Рыбина и Сенчуковой выпустил трек, который посвятил любимой девушке

Сын лидера группы «Дюна» Виктора Рыбина и певицы Натальи Сенчуковой Василий в Instagram тепло признался в чувствах к своей девушке Дарье Алябьевой. Он разместил совместный снимок с любимой, на котором они в горах на одном из курортов.

«Ребятки, всем привет. Хочется вам сообщить, что сегодня у моей группы выходит первый трек за последний год. А причиной написания этого трека стала моя любимая девочка. Эта великолепная девушка всегда и во всем меня поддерживала, говорила где и что не так, где что изменить или добавить, а главное, всегда в меня верила. Так что представляем вашему вниманию новый трек от KODI — «Ураган». Василий Рыбин

В комментариях пользователи пожелали удачи группе Василия Рыбина и покорения ему и команде новых музыкальных высот. Также пользователи отметили, что они с Алябьевой очень гармоничная пара.

Напомним, что несколько дней назад Наталья Сенчукова сообщила, что ее сын защитил режиссерскую дипломную работу. Василий Рыбин учится во МГИКЕ на режиссера театральных представлений.