Молодая казахская жена «уральского пельменя» Дмитрия Соколова примерила на мужа борик

Ксения Ли поделилась красивым кадром с младшей дочкой и с любимым супругом.

Казахская жена юмориста из «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова, которая моложе него на 23 года, Ксения Ли в Instagram разместила забавный кадр. На снимке можно увидеть ее, мужа и их младшую дочь Соню. На Соколове традиционный казахский головной убор – борик. Сама Ксения Ли также в красивой казахской шапке.

«Все мы немного Соня, когда родители дуркуют», — отметила Ксения Ли. «Разве вы дуркуете? Я думала это у вас повседневная домашняя одежда», «У Сони на снимке достаточно обреченный взгляд. Родителей не выбирают. И слава богу», — отметили комментаторы.

Напомним, что Дмитрий Соколов и казашка Ксения Ли познакомились в 2006 году. Она актриса команды КВН «Ирина Михайловна». Свадьба у звезд состоялась спустя пять лет.

Их старшая дочь Мария появилась на свет в 2012 году. Также в семье есть сын Иван. Ему сейчас пять лет. Младшей дочери Соне три годика. Отметим, что Ксения Ли – вторая жена шоумена. От первого брака у него двое детей – сын и дочь.