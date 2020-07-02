Старшая дочь Павла Деревянко посвятила отцу стихи в честь его 44-летия

Как отметил актер, праздник он будет отмечать в кругу родных и друзей.

Актер Павел Деревянко, которому 2 июля исполнилось 44 года, в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, как будет отмечать свой день рождения.

«Я сейчас нахожусь за городом со своей семьей. У меня сегодня выходной. Дети, жена, теща, друзья. Примерно половина моих близких друзей приедет. Будем гулять. Сходим на речку, что-нибудь пожарим. Какие-нибудь вкусности. Я уже получил первые подарки. Дети подарили мне свои рисунки, а старшая дочь еще и сочинила красивые стихи». Павел Деревянко

Отметим, что Павел Деревянко проживает вместе с внучкой советского авиаконструктора Владимира Мясищева Дарьей. Старшая дочь у них появилась на свет в 2010 году.

Через четыре года Павел Деревянко и Дарья Мясищева во второй раз стали родителями. У них родилась еще одна дочка. Про гражданскую жену популярного актера известно, что она юрист по образованию. Несколько лет назад открыла свою пекарню и сейчас ей руководит. Кстати, в прошлом году актер приобрел участок на Алтае и сейчас занимается строительством своего дома.