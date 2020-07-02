Николаев нашел в архивах снимок коллектива Пугачевой «Рецитал» в трендовых концертных костюмах

Как отметил исполнитель, фото было сделано перед Олимпиадой 1980 года в Москве.

Композитор и певец Игорь Николаев в Instagram разместил архивный снимок, на котором музыканты легендарной в Советском Союзе группы «Рецитал». Среди них можно увидеть и совсем еще юного Николаева, который в те годы только начинал свой успешный творческий путь.

«Ровно 40 лет назад! Коллектив Аллы Пугачевой «Рецитал». Нам только что пошили концертные костюмы к Олимпиаде-80, в которых мы дурачимся на фотосессии. Мне здесь 20 лет. Найдете? Печально, что некоторых уже давно нет… Дима Атовмян, Саша Юдов… Настоящие были музыканты и классные люди!» Игорь Николаев

Кстати, как считают многие музыкальные критики, 1980 год стал переломным в творчестве Аллы Пугачевой. Она много времени уделяла тогда подготовке к концертам для гостей Олимпиады. Кроме того, исполнительница готовилась к съемкам в фильме «Рецитал».

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Звезда практически не появлялась на телевидении. В связи с этим Примадонна впервые за четыре года не стала лауреатом всесоюзного фестиваля «Песня года». Затем последовали самые, пожалуй, яркие сольные выступления, которые и принесли исполнительнице всесоюзную славу.