«Русалочка»: Настя Каменских восхитила поклонников снимком на дне бассейна

Певица Настя Каменских в Instagram опубликовала очень красивый и романтичный кадр. На фотографии она запечатлена на дне бассейна. При этом без особого труда можно разглядеть ее прекрасный стан и красивую фигуру. Судя по всему, исполнительница на фотографии полностью обнажена.

«Отступление воды», — подписала она фотографию.

В комментариях пользователи оставили по традиции массу восторженных слов: «Русалочка», «Я завидую вам. Столько уверенности в себе. Я так не могу», «Очень красиво получилось. Мне одному показалось, что Настя полностью обнажена?»

Напомним, что в мае прошлого года Настя Каменских вышла замуж за своего давнего партнера по сцене — рэпера Потапа. Общих детей у пары пока нет. Часть поклонников Каменских до сих пор не верят, что их брак не по расчету.

Между тем и Каменских, и Потап регулярно выкладывают на своих страничках нежные снимки. У них все прекрасно в отношениях. Сама исполнительница сейчас сосредоточена на покорении европейского зрителя. Супруг ей во всем помогает.