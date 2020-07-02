Фотограф Пугачевой поделился снимком Ротару в красивом красном платье на сцене дворца культуры

Личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился очередным раритетным архивным кадром. На этот раз в центре его внимания оказалась украинская певица София Ротару. На снимке она на сцене одного из дворцов культуры. На звезде красивое красное платье. Рядом стоит группа молодых артистов, которые аплодируют исполнительнице.

«София Ротару на концерте в 1998 году», — пояснил Роман Родин.

Напомним, что в последние годы у россиян сложилось крайне неоднозначное отношение к Софии Ротару. Одно время в российских СМИ шла откровенная травля исполнительницы за ее позицию по Крыму. Многих россиян возмущало, что Ротару негативно высказывается о стране, в которую на регулярной основе приезжает на корпоративы и где она зарабатывает свои деньги.

Позже стало известно, что Ротару ничего плохого в адрес россиян не говорила. Она отмечала, что всегда с радостью приезжает в Россию. При этом, надо напомнить, всем известно о ее натянутых отношениях с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Звезды уже давно не общаются.