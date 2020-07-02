Пригожин назвал двух артистов, которые в свое время отказались петь на фестивалях бесплатно

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в свое время всего два российских артиста отказались выступать бесплатно на различных фестивалях и государственных мероприятиях. Это Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

«Только два артиста сказали в свое время: «Халявы не будет!» – это Сергей Шнуров и Алла Пугачева. Если бы все артисты так себя повели, то к нам бы по-другому относились».

Как отметил продюсер, многие артисты оказались за последние годы в незавидном положении. Им сказали, что выступать на фестивалях они будут бесплатно, а за это их песни покажут в телевизионных эфирах. По словам Пригожина, многие деятели и представители государства даже не задают себе вопроса, когда смотрят эфиры, кто пригласил артистов, почему они сидят, к примеру, в жюри. Как он заверил, во всем мире артистам за такие концерты платят деньги. Российских же звезд сделали крепостными, сообщает «Собеседник».

Напомним, что не так давно Иосиф Пригожин жаловался на бедственное положение артистов в период пандемии. На него обрушились с критикой. Между тем Пригожин позже пояснил, что имел в виду прежде всего артистов из небольших провинциальных театров, а в вовсе не звезд первой величины, у которых есть накопления. Одним из тех, кто критиковал Пригожина был как раз Сергей Шнуров, сочинивший стих, в котором высмеял продюсера и его супруга Валерию. Пригожин, кстати, обещал «мужской разговор» Шнурову после карантина.