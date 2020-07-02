«Тяжелейшая профессия. Преклоняюсь!»: Пересильд обратилась к Учителю и его коллегам-режиссерам

Как отметила актриса, она может по праву считать себя счастливым человеком.

Актриса Юлия Пересильд в Instagram поздравила отца своих детей Алексея Учителя и его коллег с днем режиссера. По ее словам, она может считать себя счастливым человеком. Ей на пути попадались только талантливые люди из этой профессии. Причем, как она выразилась, ей самой удалось побыть на их месте.

«Тяжелейшая профессия — ты отвечаешь за все и за всех. От тебя зависит — будет или не будет! Заразишь ли ты всех своей идеей или нет! Преклоняюсь! Уважаю! Так это энергозатратно! И главное, от личности режиссера, да-да, именно от личности зависит успех или не успех, получилось — не получилось! Дорогие мои! Режиссеры! Люблю! Каждого по- своему! Вы лепите из нас! Вы можете сделать невозможное! Без вас скучно! Неинтересно! Без вас вялое варение в собственном соку». Юлия Пересильд

Как добавила Юлия Пересильд, каждому режиссеру она желает продолжать борьбу и создавать свой неповторимый мир.

больше по теме Юлия Пересильд запечатлела на отдыхе прыжок дочерей от Алексея Учителя с мостика в водоем Актриса провела свой выходной день со своими наследницами.

Напомним, что у 35-летней Юлии Пересильд двое детей от режиссера Алексея Учителя, который старше ее на 33 года. Анне в этом году исполнилось 11 лет, а Марии – восемь.