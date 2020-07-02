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«Иванушки» с Сориным»: фотограф Пугачевой поделился фото музыкантов со съемок на «Мосфильме»

Роман Родин регулярно публикует в соцсетях снимки со знаменитостями.

«Иванушки» с Сориным»: фотограф Пугачевой поделился фото музыкантов со съемок на «Мосфильме»
Появился снимок "Иванушек" времен съемок на "Мосфильме"/http://globallookpress.com/

Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил очередной архивный кадр. В этот раз на снимке можно увидеть первый состав группы «Иванушки». На фотографии Игорь Сорин, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев в образах работяг.

«Иванушки» с Сориным. Этот снимок я сделал на «Мосфильме»! Как давно это было».

Роман Родин

Отметим, что снимок, судя по всему, был сделан в 1997 году. Тогда музыканты группы «Иванушки» записывали композицию «Москва моя» вместе с певицей Софией Ротару.

Напомним, что Игорь Сорин выпал из окна в 1998 году. На протяжении нескольких дней медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, талантливый певец ушел из жизни. На его смену пришел Олег Яковлев. Его тоже уже нет в живых. Яковлева, как уверяют его коллеги и знакомые, сгубила пагубная привычка к алкогольным напиткам. Он покинул «Иванушек» за несколько лет до своей смерти. Недавно исполнилось уже три года, как он ушел из жизни.

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архивное фотогруппа "Иванушки"Игорь СоринНовости googleОлег ЯковлевРоман Родин
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