Бархатная мебель, изысканный декор: дом Заворотнюк за два миллиона долларов утопает в роскоши

Дом звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк буквально утопает в роскоши. Дочь актрисы Анна регулярно в последнее время выкладывает снимки из особняка в Крекшино, который был куплен несколько лет назад семьей за два миллиона долларов.

Отметим, что дом — трехэтажный. Его площадь 900 квадратных метров. Внутри есть бассейн, спортзал. Они оборудованы на верхнем этаже особняка.

На опубликованных девушкой кадрах без проблем можно рассмотреть богатый интерьер. В отделке преобладает натуральный камень, дерево особых сортов, бархатная и кожаная мебель. В особняке много огромных зеркал и прочих элементов изысканного декора.

Кроме того, можно разглядеть мраморные лестницы, полы и подоконники. В коттедже есть камин. В гостиной расположен рояль, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Анастасия Заворотнюк сейчас борется с тяжелым заболеванием. Родные оградили ее от посторонних глаз. Известно, что ее состояние за последнее время заметно улучшилось. На реабилитации она как раз находится в Крекшино. Правда, родные в последнее время ничего не рассказывают о состоянии актрисы, чем порождают различные сплетни.

больше по теме Анна Заворотнюк похвасталась белыми розами, растущими вдоль забора особняка своей мамы Девушка разместила несколько очень красивых фотографий из Крекшино.

Добавим, что первые новости о болезни Заворотнюк появились еще в августе прошлого года. Многие пользователи обратили внимание, что звезда стала не активна в социальных сетях, не появляется на публике. В то же время родные долгое время хранили молчание. В прессе стали строиться версии, что происходит со звездой.

СМИ писали, что Заворотнюк в критическом состоянии из-за своей тяжелой болезни. Однако со временем стало ясно, что журналисты лишь сгущали краски. Заворотнюк действительно болеет, но все не настолько печально, как это подавали журналисты. Актриса продолжает борьбу за свою жизнь и близкие ей всячески помогают. Они надеются, что актрисе удастся вернуться к съемкам в кино и работе в театре.