Директор «Уральских пельменей» рассказал о схеме обмана Сергеем Нетиевским коллег по шоу

По словам Евгения Орлова, шоумена просто выгнали в свое время из команды, и он не смог восстановиться в правах.

Директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов рассказал, по какой схеме бывший директор шоу Сергей Нетиевский обманывал своих коллег по юмористическому коллективу. По его словам, в 2012 году было создано юридическое лицо. Его учредили Нетиевский вместе с другими участниками команды. Все они стали акционерами в равных долях. В то время между членами коллектива были прекрасные отношения и никакой ругани.

«Но это юрлицо не владело правами на программы и в какой-то момент даже потеряло товарный знак. Так получилось, что все оригинальные права на шоу-программы в итоге оказались у разных компаний, ведь порой ребята, как известно, люди творческие, не читая, подписывали документы на доверии». Евгений Орлов

Позже выяснилось, что все права принадлежат компаниям, где Нетиевский имеет свою долю. Другие члены коллектива, если говорить простым языком, остались с носом. Естественно, что они были сильно возмущены, но сделать им что-то было сложно.

Как утверждает Орлов, в 2017 году Нетиевский хотел восстановиться в шоу «Уральские пельмени», но его не поддержали другие акционеры – члены шоу «Уральские пельмени». Они бы просто не смогли работать вместе с этим человеком, который их так обманул, сообщает «СтарХит».

Напомним, что суды между Нетиевским и «Уральскими пельменями», касающиеся вопросов интеллектуальной собственности, длятся уже не один год. Им не видно конца и края. У каждой стороны своя правда, и никто пока не хочет заключать мирное соглашение. Сам Нетиевский ранее уверял, что покинул шоу, потому что перестал в нем расти и развиваться. При этом, по его словам, со многими членами команды у него нормальные отношения.