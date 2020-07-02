Жена парализованного после инсульта Алексея Янина снялась в откровенном клипе

Жена актера Алексея Янина, который в 2015 году пережил инсульт и сейчас пытается восстановиться, Дарья Клюшникова приняла участие в съемках нового клипа – «Тай на меня». Он получился достаточно откровенным. По сюжету Клюшникова ходит по дому в одном нижнем белье. В концовке и вовсе обнажается. Дарья, лежа в ванной, не стесняется и демонстрирует свои прелести.

Отметим, что жена Алексея Янина уже давно забрала сына от актера и живет отдельно. Она строит певческую карьеру, а о супруге практически не вспоминает. За ним сейчас ухаживает мать.

Напомним, что Алексей Янин пережил тяжелейший инсульт. Он впал в кому и долгое время стоял вопрос выживет он или нет. В итоге благодаря каким-то титаническим усилиям и силе воли актер начал говорить. Сейчас он пытается вернуться к прежней жизни. Активно тренируется, заново учится есть и двигаться.

больше по теме Переживший пять лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги Его мать Ольга Андреевна надеется, что актер поправится.

Его мама уже не раз выражала благодарность всем тем, кто помогает ее семье. По ее словам, Алексей много времени проводит в реабилитационных центрах. Известно, что коллеги помогают семье. Выделают, в частности, деньги на лекарства, сообщает «СтарХит».