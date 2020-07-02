Жена парализованного после инсульта Алексея Янина снялась в откровенном клипе

Жена актера Алексея Янина, который в 2015 году пережил инсульт и сейчас пытается восстановиться, Дарья Клюшникова приняла участие в съемках нового клипа – «Тай на меня». Он получился достаточно откровенным. По сюжету Клюшникова ходит по дому в одном нижнем белье. В концовке и вовсе обнажается. Дарья, лежа в ванной, не стесняется и демонстрирует свои прелести.
Отметим, что жена Алексея Янина уже давно забрала сына от актера и живет отдельно. Она строит певческую карьеру, а о супруге практически не вспоминает. За ним сейчас ухаживает мать.
Напомним, что Алексей Янин пережил тяжелейший инсульт. Он впал в кому и долгое время стоял вопрос выживет он или нет. В итоге благодаря каким-то титаническим усилиям и силе воли актер начал говорить. Сейчас он пытается вернуться к прежней жизни. Активно тренируется, заново учится есть и двигаться.
Его мама уже не раз выражала благодарность всем тем, кто помогает ее семье. По ее словам, Алексей много времени проводит в реабилитационных центрах. Известно, что коллеги помогают семье. Выделают, в частности, деньги на лекарства, сообщает «СтарХит».