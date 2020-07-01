Вдова Проскурина добивается разрешения на публичное прощание с артистом

Ирина Хонда надеется, что прощание с актером состоится при поклонниках.

Виктор Проскурин является заслуженным артистом РСФСР. В его копилке более 100 ролей в театре и кино. Его можно увидеть в картинах «Большая перемена» и «Жестокий романс». 1 июля стало известно, что актер скончался.

Трагическим известием поделилась жена Проскурина — Ирина Хонда. Она отметила, что находится в шоковом состоянии. Артисту было 68 лет. Ранее он смог победить онкологию и даже анорексию. По словам вдовы, причиной смерти артиста стала болезнь легких. Он умер после очередного приступа в больнице.

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Проскурина не стало 30 июня. Спустя сутки его жена сообщила, когда пройдет церемония прощания с актером и где он будет похоронен.

«Планирую попросить государство, московских властей о том, чтобы они разрешили провести публичное прощание», — сразу отметила женщина.

Она хочет, чтобы церемония прощания состоялась в Доме кино.

«Думаю, все получится, потому что пока резонанс очень хороший, все хотят помочь, возможно, получится провести прощание с соблюдением мер социальной дистанции и другими необходимыми мерами безопасности», — также пояснила Ирина, сообщает агенство РИА Новости.

Напомним, что Хонда — пятая жена Проскурина. Его единственная дочка от первого брака, Александра, тоже стала актрисой. Она вышла замуж за коллегу, Илью Бледного.

В последние годы Виктор Алексеевич редко появлялся на публике. При этом он продолжал сниматься. Последней работой актера стала роль в сериале «Черное море», где он сыграл профессора Панина. Премьера сериала состоялась в апреле этого года.