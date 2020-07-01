«Кассиры без перчаток и масок»: Довлатова рассказала, как в Сочи «соблюдают» социальную дистанцию

По словам радиоведущей, на нее многие туристы смотрят как на инопланетянина.

Радиоведущая и актриса Алла Довлатова в Instagram поделилась снимком из Сочи. Несколько дней назад звезда уехала в этот город на отдых. По словам Довлатовой, в Сочи прекрасная погода, море теплое и ласковое. Ей удалось найти симпатичный и очень уютный пляж. Сервис в городе просто отличный.

В то же время, как сказала Довлатова, есть и определенные проблемы. Это, прежде всего, касается несознательных людей. Многие местные жители и туристы не соблюдают элементарные меры безопасности. Они словно забыли об угрозе коронавируса.

«Например, я захожу в продуктовый магазин в маске и в перчатках (все смотрят на меня, как на инопланетянина), безопасную дистанцию никто не соблюдает, кассиры без перчаток и масок. Я понимаю, что на свежем воздухе и на жарком пляже заразиться сложно, но в магазинах — это элементарно. В общем, если вы планируете отдых, на наших курортах (заморские страны, похоже, этим летом нам не светят), не забывайте о мерах предосторожности».

Алла Довлатова

Напомним, что Алла Довлатова ведет популярное шоу на «Русском радио», у которого большая армия поклонников. К ней в гости приходят звезды шоу-бизнеса, которые рассказывают о последних событиях в своей жизни.