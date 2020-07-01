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Бойфренд Бузовой озвучил сумму, которую потратил на лечение мамы

Родительница Давы пережила последствия коронавируса.

Бойфренд Бузовой озвучил сумму, которую потратил на лечение мамы
Дава. Фото https://www.instagram.com/dava_mb/

Жених Ольги Бузовой Давид Манукян (псевдоним Дава) признался, что его семья в полной мере испытала последствия коронавируса. Оба родителя блогера перенесли болезнь и больше всего пострадала мама – Анна Манукян, легкие которой были поражены на 40%.

Сейчас все позади и женщина здоровой отправилась из стационара домой. А до этого ее жизнь не просто висела на волоске, Дава никак не мог найти клинику, которая приняла бы ее на лечение. К счастью, восстанавливать здоровье его родительницы взялась одна платная больница, которой в итоге пришлось заплатить 900 тысяч рублей всего за 10 дней лечения.

Дава с мамой. Фото
Дава с мамой. Фото https://www.instagram.com/dava_mb/

Однако бойфренд звезды «Дома-2» нисколько не жалеет об этом, тем более, что средства позволяют. Недавно он потратил только на один поход в магазин одежды около 1 миллиона. А до этого приобрел роскошную машину, которой, по его словам, нет ни у кого в России. Стоит такое авто 10-15 млн рублей.

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