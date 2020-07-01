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«Нет тебя 18 лет. Больно, обидно»: Ирина Круг почтила память покойного супруга

Король шансона Михаил Круг был застрелен в своем собственном доме.

«Нет тебя 18 лет. Больно, обидно»: Ирина Круг почтила память покойного супруга
Михаил Круг был застрелен 18 лет назад/http://globallookpress.com/

Певица Ирина Круг в Instagram почтила память покойного супруга Михаила, которого еще при жизни нарекли «королем русского шансона».

«Михаил Владимирович. Нет тебя 18 лет. Эта ужасная ночь, которую я пережила, потеряв тебя. Больно, обидно. Мы все помним тебя, любим и благодарим!»

Ирина Круг

Напомним, что Ирина Круг в конце девяностых годов прошлого века работала официанткой в челябинском клубе «Малахит». В ресторане состоялось ее судьбоносное знакомство с Михаилом Кругом. В 2001 году Михаил и Ирина Круг сыграли свадьбу. В мае 2002 года на свет появился их общий сын Александр.

Буквально через месяц после рождения сына Михаил Круг был застрелен в своем собственном доме в Твери. Его убийство удалось раскрыть лишь совсем недавно. Отметим, что Ирина Круг не находила себе места после гибели любимого мужа на протяжении нескольких лет. В 2006 году она наконец вышла замуж. В 2013 году исполнительница во второй раз стала мамой, родив сына Андрея.

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