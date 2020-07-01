Фотограф Пугачевой поделился кадром с практически лысой Лолитой и Сюткиным на «Песне года-1996»

На архивном кадре также можно увидеть совсем еще юную супругу музыканта.

Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram опубликовал архивный кадр, которому уже практически четверть века. На снимке можно увидеть певицу Лолиту, а также бывшего лидера группы «Браво» Валерия Сюткина с женой. Интересно, что яркая исполнительница на кадре практически лысая. В те годы она, судя по всему, предпочитала короткие стрижки.

«Как молоды мы были… Лолита, Валера Сюткин с женой. 1996 год где-то на «Песне года». Роман Родин

Отметим, что в те годы Лолита была замужем за продюсером и своим партнером по кабаре-дуэту «Академия» Александру Цекало. Вместе они были на протяжении двенадцати лет. Звезды расстались в 2000 году.

Напомним, что Роман Родин на своей страничке регулярно публикует архивные кадры со звездами. Особенно часто можно увидеть фотографии поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова и его тогдашней супруги Аллы Пугачевой.